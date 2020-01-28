Росгвардейцы задержали мужчину, вломившегося в пиццерию

В Севастополе сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали злоумышленника, который ночью проник в пиццерию в районе проспекта генерала Острякова.

Установлено, что неизвестный разбил камнем витрину, открыл входную дверь даже успел вскрыть дверь подсобного помещения. Затем сработала звуковая сигнализация, злоумышленник испугался и убежал.

На место преступления была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Ленинскому району. В это же время сотрудники вневедомственной охраны, узнав приметы злоумышленника, стали

обследовать прилегающие районы. Через несколько минут правоохранители заметили подозрительного мужчину на остановке общественного транспорта. Увидев автомобиль Росгвардии, молодой человек попытался спрятаться, однако был задержан росгвардейцами.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Им оказался 34-летним жителем Крыма, который ранее привлекался к ответственности за грабеж. По данному факту проводится проверка.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя (и фото)