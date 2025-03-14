В Севастополе пожилой мужчина лишился почти трех млн рублей, желая заработать на крипте

Мужчина и три женщины обогатили дистанционных мошенников более чем на 3,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции города, 75-летний пенсионер решил доказать, что является не только уверенным пользователем соцсетей и интернет-пространства, но и с лёгкостью разбирается в премудростях криптоинвестирования.

В итоге под чутким руководством «наставника», с которым он познакомился в виртуальном пространстве, он несколько месяцев вкладывал свои сбережения в электронную валюту. И вместо большой прибыли он лишился своих 2,9 млн рублей.

По аналогичной схеме дистанционным мошенникам инвестировала своих 107 тысяч рублей местная 24-летняя специалистка техподдержки.

«Продление» договора мобильной связи обошлось в 410 тысяч рублей 20-летнему продавцу-консультанту магазина.

Четвёртой пострадавшей за эту неделю стала 47-летняя бухгалтер предприятия, которая желая приобрести инвалидную коляску по объявлению в Интернете, продиктовала мошенникам полные данные своей банковской карты и сразу же лишилась 174 тысячи рублей.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai