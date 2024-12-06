В Севастополе двоим полицейским предъявлено обвинение в покушении на мошенничество

Двоим сотрудникам полиции Севастополя, работающим в Нахимовском районе, предъявили обвинение в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения. Это дело расследуется следственными органами.

По информации следствия, в ноябре в полицию поступило сообщение о том, что местного жителя избили. Оперативники обманули его, заявив, что могут помочь избежать уголовной ответственности его сыну, изменив заключение судебно-медицинского эксперта. За это они запросили деньги в качестве «вознаграждения».

Житель Севастополя передал им 160 тысяч рублей, после чего действия сотрудников были остановлены Федеральной службой безопасности (ФСБ) при поддержке МВД. Обвиняемые признали свою вину и начали сотрудничать с правоохранительными органами. Суд решил поместить их под домашний арест в качестве меры пресечения.

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Кристина Ветер