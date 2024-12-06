Геройски погиб еще один участник СВО

В Севастополе в последний путь проводили гвардии рядового, оператора-сапера Александра Мальцева, который отдал свою жизнь за родину.

Александр родился и вырос в Севастополе, где учился в школе №29. После окончания учебы он был призван на срочную военную службу, а затем заключил контракт с Министерством обороны России, проявив истинный патриотизм и желание защищать интересы своей страны.

Александр прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции, где проявил себя как добросовестный и умелый воин.

К сожалению, он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении, оставив после себя память о мужестве и преданности своему долгу.

Его подвиг навсегда останется в нашем сердце.