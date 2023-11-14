Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий принял участие в расширенном заседание на тему национальной и демографической безопасности

Демографическая политика — это решения не только федерального уровня. Регионы, проводя федеральные и региональные программы, не достигают нужного результата. Потому как нет анализа действующих мер, их донастройки.

В мае этого года в программной статье Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о необходимости увеличения населения России вдвое за ближайшие 50 лет. В ней говорится не только о воспроизводстве населения в конкретных общественно-исторических условиях, а об управлении этими процессами. О необходимости стремительной демографической экспансии.

«Говоря о безопасности государства ЛДПР рассматривает демографическую и национальную безопасность в одной плоскости, в партии уверены, не обеспечив одно, не получим другого. Необходимо отметить высокий приоритет вопросов демографии в работе Президента Владимира Путина. Вероятно, если бы не предпринимаемые меры, ситуация могла бы быть гораздо сложнее», — прокомментировал Леонид Слуцкий.

Добавив также, что сегодня для России наступает момент истины. Россия борется за свое будущее со всем коллективным Западом. Но речь идет не только о военном противостоянии, а о цивилизационном противостоянии. Поэтому вопросы демографии сейчас имеют наиважнейшее, историческое значение.

«Три центральных категории, о которых сегодня необходимо говорить: рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Нельзя полноценно говорить о демографии рассматривая только одно из этих понятий. Равно как и стремиться всеми силами обеспечить рождение ребенка, не создав условий для его полноценного развития, или сохранения уровня профессиональной подготовки и материального положения его родителей», — говорит Леонид Слуцкий.

В свою очередь, вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев отметил, что, говоря о системе здравоохранения, в последние годы в Севастополе проделана колоссальная работа по ремонту и переоборудованию учреждений здравоохранения. Ведется строительство медицинского кластера, включающего в себя онкодиспансер, психоневрологический интернат, больницу скорой медицинской помощи.

«В регионе предпринимаются меры для привлечения медработников. В частности, прибывшим из других регионов на постоянное место жительство в Севастополь фельдшерам и врачам выплачивается 500 тысяч и 1 млн рублей соответственно.

Вместе с тем фракция ЛДПР в Заксобрании Севастополя неоднократно предлагала создать в городе фонд служебного жилья для медиков с правом его приватизации в дальнейшем, а также введение системы региональных надбавок, что позволило бы привлекать и мотивировать оставаться молодых медиков в городе на долгие годы», — прокомментировал Илья Журавлев.

«Важный фактор развития демографии – сохранение репродуктивного здоровья. Начинать нужно с подросткового возраста. Среди приоритетных направлений развития демографии — повышение уровня жизни семей и их доходов, улучшение жилищных условий семей с детьми, совершенствование инструментов, позволяющих совмещать семейные и профессиональные обязанности, развитие мер, стимулирующих рождаемость третьих и последующих детей», — отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

ЛДПР сосредоточится на поиске нужных решений на уровне регионов. Уже до этого заседания прошли два круглых стола, где депутаты обсудили практики разных регионов по поддержке семей с детьми и укреплению общественного здоровья. Теперь, по приезду в регионы, будут инициированны конкретные законопроекты, которые будут направлены на повышение рождаемости, сокращение смертности и повышение продолжительности жизни.

Позиция партии основана на необходимости развития страны, защиты ее национальных интересов. Никакие технологии никогда не заменят человека, сам человек находится в центре технологий. Чем больше в стране молодого населения, тем более конкурентоспособна экономика, особенно ее креативный сектор.»

«Констатировать ситуацию одно, предлагать решения — другое. Если кто-то оспаривает или не желает развития России, тот соответственно оспаривает необходимость демографического развития», — резюмировал Леонид Слуцкий.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР