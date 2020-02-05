В Севастополе двое мужчин похитили автомобиль, чтобы разобрать на запчасти

Двадцатилетний житель Севастополя обратился в полицию и сообщил, что у него угнали автомобиль «ВАЗ 2101» стоимостью 15000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались двое 24-летних местных жителей.

Похищенный автомобиль долгое время был припаркован на обочине дороги. Оставленный без присмотра транспорт привлёк внимание двух приятелей, и они решили похитить чужой автомобиль, чтобы разобрать на запчасти. Злоумышленники отбуксировали автомобиль по адресу проживания одного из подозреваемых, но распорядиться похищенным имуществом не успели – полицейские задержали их и изъяли авто.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», им грозит до пяти лет тюремного заключения.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю

Фото: wroom.ru