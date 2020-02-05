Казаки патрулируют Килен-балку, чтобы предотвратить сброс строительного мусора

С понедельника севастопольские казаки патрулируют Килен-балку по поручению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Казаки круглосуточно следят за тем, чтобы никто не выбрасывал в балке строительный мусор. Они выявляют автотранспортные средства, которые прибывают в Килен-балку. Если кто-то попытается выгрузить строительный мусор, казаки зафиксируют данные и передадут в полицию и «Севприроднадзор». Пока нарушений не выявлено.

Мобильные группы казаков также дежурят в районе Черноречья, на Северной стороне и в Байдарской долине.

В понедельник Михаил Развожаев поручил в течение месяца внедрить систему, которая будет отслеживать перемещения всех машин, занимающихся перевозкой мусора, в онлайн-режиме.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)