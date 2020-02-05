Образование

Представительство СевГУ появится в Сирии

05-02-2020
выпускающий редактор
Комментариев нет
125
 
В марте этого года в городе Тартус (Сирия) откроется представительство Севастопольского государственного университета. 
 
По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева главные задачи представительства — развитие научных контактов и расширение участия Севастопольского госуниверситета в научных исследованиях региона.  Также институт рассчитывает на приток иностранных студентов и усиление
гуманитарного, научного и культурного влияния в регионе.
 
В рамках подготовки к открытию представительства сирийскую провинцию Тартус во вторник посетила делегация из СевГУ во главе с проректором по внешним коммуникациям Иваном Кусовым.
Представители делегации встретились с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом, министром образования и коллегами из университета, обсудили план взаимодействия в международной, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. Также прошла встреча со школьниками.
Также севастопольские ученые получили разрешение проводить подводные археологические исследования в Сирии в течение трех лет.
 
По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.