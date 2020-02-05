Представительство СевГУ появится в Сирии

В марте этого года в городе Тартус (Сирия) откроется представительство Севастопольского государственного университета.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева главные задачи представительства — развитие научных контактов и расширение участия Севастопольского госуниверситета в научных исследованиях региона. Также институт рассчитывает на приток иностранных студентов и усиление

гуманитарного, научного и культурного влияния в регионе.

В рамках подготовки к открытию представительства сирийскую провинцию Тартус во вторник посетила делегация из СевГУ во главе с проректором по внешним коммуникациям Иваном Кусовым.

Представители делегации встретились с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом, министром образования и коллегами из университета, обсудили план взаимодействия в международной, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. Также прошла встреча со школьниками.

Также севастопольские ученые получили разрешение проводить подводные археологические исследования в Сирии в течение трех лет.

По материалам Управления информационной политики, маркетинга и PR СевГУ (и фото)