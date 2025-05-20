В Севастополе две женщины за день перевели мошенникам 700 тысяч рублей

За сутки в нашем городе зафиксировано два случая масштабного мошенничества с идентичным сценарием. Жертвами стали 60 и 39-летние женщины.

Неизвестный, представившись сотрудником Росфинмониторинга, убедил пожилую женщину, что её сбережения — 448 000 рублей —находятся под угрозой. Под предлогом «защиты средств» мошенник добился перевода денег на так называемый «безопасный счёт».

На эту же уловку попала 39-летняя женщина. Аферист сыграл на чувстве страха, заставив перевести доверчивую местную жительницу 250 000 рублей на подконтрольный ему счет.

Напомним, недавно севастопольцы за три дня перечислили мошенникам 5,5 миллионов рублей

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai