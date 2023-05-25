В Севастополе две пенсионерки пострадали при торможении троллейбусов

В Севастополе на прошедших выходных произошло два ДТП, в которых две пассажирки троллейбусов 58 и 76 лет получили травмы.

Первый случай произошел в 08:10 на улице Горпищенко в районе дома № 51, где водитель троллейбуса при торможении допустил падение пассажира. Аналогичное происшествие произошло буквально через час на площади Ушакова, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате ДТП пенсионерки с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

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Ольга Сурикова