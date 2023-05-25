111 минометных мин, найденных недалеко от здания Диорамы, уничтожили пиротехники МЧС 

Очередные артефакты из прошлого обнаружили активисты объединения поисковых отрядов «Долг» во время работ недалеко от здания музея «Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». О подозрительных предметах сообщили в правоохранительные органы.

Боеприпасы идентифицировали как минометные мины времен Великой Отечественной калибра 50 миллиметров и 82 миллиметра. Всего найденный арсенал, уложенный в деревянные ящики, насчитывал 111 единиц, которые в свое время не были использованы в бою. Как предполагают специалисты, эти боеприпасы нашли на месте одного из окопов на позициях советских войск периода обороны города-еероя.

Специалисты МЧС осторожно, вручную, по одной, доставили мины к спецавтомобилю, погрузили на борт, после чего транспортировали на полигон. Там опасные находки были уничтожены путем контролируемого подрыва, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ольга Сурикова