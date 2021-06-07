Начало сезона в Севастополе: турист из Москвы лишился портмоне на пляже

Севастополец сначала даже не поверил, что деньги настоящие

Вечером на одном из городских пляжей Севастополя 31-летний местный житель нашёл портмоне с документами, банковскими картами и крупной суммой денег, однако добровольно расстаться с находкой он не захотел. Его задержали правоохранители.

Как отметили в пресс-службе городского УМВД, сначала находка удивила мужчину настолько, что он решил проверить подлинность денег и разместил объявление о найденном портмоне в Интернете.

Когда ему позвонил житель Москвы и подтвердил, что он действительно потерял деньги, документы и банковские карты, и попросил вернуть его вещи, севастополец прервал разговор, заблокировал номер москвича и потратил его деньги.