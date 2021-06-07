Начало сезона в Севастополе: турист из Москвы лишился портмоне на пляже

Севастополец сначала даже не поверил, что деньги настоящие
Вечером на одном из городских пляжей Севастополя 31-летний местный житель нашёл портмоне с документами, банковскими картами и крупной суммой денег, однако добровольно расстаться с находкой он не захотел. Его задержали правоохранители.
Как отметили в пресс-службе городского УМВД, сначала находка удивила мужчину настолько, что он решил проверить подлинность денег и разместил объявление о найденном портмоне в Интернете.
Когда ему позвонил житель Москвы и подтвердил, что он действительно потерял деньги, документы и банковские карты, и попросил вернуть его вещи, севастополец прервал разговор, заблокировал номер москвича и потратил его деньги.
Однако оперативники задержали подозреваемого, на него завели дело за кражу и теперь ему грозит до 5 лет.
Напомним, в Севастополе на пляже обокрали туристку, пока она пошла купаться в море.
Ольга Сурикова