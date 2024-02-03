Немецкий миллиардер хочет проводить «допинговую» Олимпиаду

Миллиардер Питер Тиль организует Олимпийские игры для спортсменов, употребляющих допинг и стероиды. Первые соревнования могут состояться уже в 2025 году — за золото будут бороться атлеты, пловцы, гимнасты и борцы.

По задумке Питера Тиля (сооснователь PayPal и Palantir), участники смогут честно и открыто употреблять допинг на протяжении турнира. Сами Игры будут проходить ежегодно при поддержке компании Enhanced Games, исследующей пищевые и биологические добавки. По словам представителей организации, уже 900 человек подали заявки на участие в стероидной Олимпиаде.

Тиль настроен посетит парижскую Олимпиаду, чтобы встретиться с главой МОК Томасом Бахом.

Ольга Сурикова