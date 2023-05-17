В Севастополе 10-классница спрыгнула с крыши многоэтажного дома

Трагедия произошла сегодня. Ученица 10 класса одной из школ в Гагаринском районе спрыгнула с крыши многоэтажного дома, в котором жила. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, девочка погибла еще до приезда скорой помощи.

«Аня училась хорошо, 9 класс закончила с отличием, семья благополучная. Ни в каких деструктивных группах девочка не состояла. К сожалению, мама девочки осенью прошлого года умерла от продолжительной болезни, Аню воспитывал отец.

В своей предсмертной записке она написала причину своего поступка. Опуская детали, девочка считала, что ей нужна помощь, так как у не нет желания жить (в записке она подчеркивает, что это не из-за смерти мамы, и что такие мысли ее посещают давно), но за помощью сама ни к кому не обращалась…», — рассказал глава города.

Он попросил родителей, учителей, школьных психологов быть более внимательными к детям, больше разговаривать с ними и стараться быть теми, кому можно всегда рассказать, что у тебя действительно происходит на душе.

Ольга Сурикова