В Крыму задержан участник запрещенного нацбата в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 54-летнего жителя Крыма за участие в незаконном вооруженном формировании.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю, подозреваемый привлекался к вооруженной охране места, где работал нацбат, принимал участие в «продовольственной блокаде» Крыма, досматривал людей и авто вместе с украинскими пограничниками.

«При этом, имея реальную возможность добровольно выйти из состава НВФ, крымчанин не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова