В Севастополе для устранения последствий непогоды работает совместный оперативный штаб Севавтодора и департамента Горхозяйства

Работы по расчистке придомовых территорий и парков практически завершены — было много грунта, камней и грязи. Некоторые улицы до сих пор очищают.

«Водоканал» отработал 12 заявок по очистке ливневок.

Севастопольский Автодор очистил проезжее части от грунта и щебня, а также ливневые канализации. Большое скопление воды было на улицах Ревякина, Руднева, Пожарова, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала и в районе ул. Новикова.

По данным «Севастопольэнерго» из-за грозы в электросетях 6-10 кВ произошло 4 аварийных отключения. К настоящему времени всё восстановлено.

На текущий момент зафиксированы две аварии в сетях 0,4 кВ. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Повреждена кабельная линия на сетях 102 ПЭС, восстановительные работы продолжаются.

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Анна Левина