Получить справку участника СВО станет проще

С 1 ноября участники специальной военной операции смогут получать справки, подтверждающие их статус, в электронном виде через портал Госуслуг или лично в любом МФЦ. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Новый порядок получения справок был утвержден по инициативе министра обороны Сергея Шойгу для того, чтобы упростить оформление льгот и других мер социальной поддержки участникам СВО.

– Заказать справку через Госуслуги гораздо проще, чем идти в воинскую часть или военкомат, — отмечают в Минобороны. – Именно с помощью этого документа наши герои получают различные меры социальной поддержки, установленные региональными властями.

Кроме того, вводится единый документ, подтверждающий статус участника СВО. Справку единого образца в бумажном или электронном виде смогут получить и родственники участников спецоперации, подтвердившие факт родства. Эта справка даст право на оформление всех федеральных и региональных льгот и мер поддержки.

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Анна Левина