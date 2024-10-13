Севастопольцы смогут наблюдать суперлуние

Суперлуну можно будет увидеть 17 октября. В 03:47 она окажется на самом близком расстоянии от Земли в 2024 году (357172 км).

Это будет последнее суперлуние года, и на этот раз лунный диск будет на 7,9% больше и на 15,7% ярче, чем в обычное полнолуние.

Суперлунием называют явление, когда полная фаза максимально близка к моменту, когда Луна проходит ближайшую к Земле точку своей орбиты (перигей). В это момент она кажется визуально крупнее, чем во время полнолуний.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина