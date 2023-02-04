Ночью снаряд ВСУ попал на территорию завода Белгородской области

В ночь на 4 февраля ВСУ обстреляли гражданский промышленный объект в Борисовке. Пожар локализован, идет его ликвидация, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков





«Снаряды попали на территорию промышленного завода. По предварительной информации, пострадавших нет: людей успели вывести на безопасное расстояния. Сформирован оперативный штаб. Все аварийные службы выехали на место», – сообщил губернатор.

Он посчитал необходимым введение «желтого» уровня террористической опасности в регионе на бессрочной основе.

Ольга Сурикова