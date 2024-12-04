В Севастополе девушку водителя наказали за езду по тротуару

Сотрудники ГИБДД Севастополя привлекли молодую автоледи к ответственности за то, что она ехала по тротуару.

Во время проверки социальных сетей инспекторы нашли видео, где видно, как водитель Chevrolet движется по тротуару и выезжает на дорогу. На следующий день они нашли нарушительницу.

Выяснилось, что 20-летняя девушка ехала по пешеходной дорожке, что запрещено правилами. У нее стаж вождения меньше года.

За это нарушение ей выписали штраф в 2000 рублей. ГИБДД подчеркивает, что распространение таких видео помогает привлечь внимание к безопасности на дороге и находит нарушителей.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер