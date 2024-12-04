В Общественной палате Севастополя прошло заседание профильных комиссий

В Общественной палате Севастополя обсудили ряд вопросов на заседании трех комиссий.

Председатель комиссии по культуре, спорту, физической культуре и молодежной политике Артем Гордиенко рассказал, что на заседании комиссии с участием приглашенных лиц, были рассмотрены вопросы планирования мероприятий на декабрь 2024 года. Рассмотрены вопросы организации приема граждан и работы с обращениями. Рассмотрены кандидатуры для Общественного совета по независимой оценке качества услуг в сфере культуры.

«Принято решение о тесном взаимодействии комиссии с правительственными структурами и профильным комитетом Законодательного Собрания», — отметил Гордиенко.

На заседании комиссии по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами рассмотрены результаты рабочей встречи с директором департамента общественной безопасности. Рассмотрены также кандидатуры от Общественной палаты для включения в состав Общественного совета при ДОБ а также для общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания.

На комиссии по законодательству обсуждались обращения, поступившие от граждан, а также вопросы законотворческой деятельности палаты и помощи бойцам 810 бригады морской пехоты.

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Кристина Ветер