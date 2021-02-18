В Севастополе десять водителей-новичков уже стали виновниками ДТП

В Севастополе с начала 2021 года в городе зарегистрировано десять ДТП, совершенных водителями со стажем управления транспортными средствами менее двух лет, в которых три человека получили ранения.

Как сообщает пресс-служба городского УГИБДД УМВД России, причинами этих происшествий стали: несоблюдение условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, неправильный выбор дистанции и бокового интервала, несоблюдение очередности проезда и несоответствие скорости конкретным условиям движения.

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По информации, поступившей из Республики Крым, выпускник севастопольской автошколы во время движения по автодороге «Таврида» неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением , выехал за пределы проезжей части, после чего машину перевернуло. В результате два человека получили ранения.

ГАИ города призвало новичков к соблюдению скоростного режима и правил безопасного маневрирования.

Ольга Сурикова