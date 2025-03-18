Учкуевка — один ил лучших парков Севастополя

Учкуевка — парк, который Севастополь едва не потерял. Сейчас это один из лучших зеленых зон города.

Мы продолжаем нашу рубрику о знаковых объектах, построенных в Севастополе за последние 11 лет. И сегодня мы расскажем о парке Учкуевка на Северной стороне!

Ещё недавно это место напоминало запущенный лес, но благодаря усилиям неравнодушных севастопольцев, масштабной реконструкции и поддержке Москвы, Учкуевка превратилась в один из лучших парков города!

Всё могло сложиться иначе. В 2011 году эту территорию хотели отдать под коттеджный посёлок! Но более 1500 жителей Северной стороны вышли на протест и буквально своими руками закопали котлован!

Долгое время судьба парка оставалась под вопросом, пока московские власти не выделили около миллиарда рублей на его благоустройство.

Учкуевка стала зоной отдыха для всех. Появилась классическая центральная аллея — променад к морю. Для любителей спорта обустроили скейтпарк, памп-трек, установили тренажёры и площадки для воркаута. Для проведения мероприятий построили сцена с амфитеатром. Для детей создано около 10 игровых площадок и верёвочный парк. Есть фуд-корт с кафе, где можно перекусить. Проложен закольцованный веломаршрут. Особое внимание уделили озеленению: сохранили старые деревья и высадили более 600 новых, включая лавандовые поля!

Парк стал любимым местом отдыха! Здесь комфортно гулять в любое время года, есть тень, продуманные маршруты, беседки, гамаки.

Учкуевка стала настоящим подарком для жителей.