Сенатор от Севастополя перечислил проблемы оборонного комплекса России

Сегодня в ходе отчета на сессии Заксобрания Севастополя сенатор Сергей Колбин перечислил некоторые проблемы оборонного комплекса России, которые были выявлены им во время работы выездных заседаний комитета и комиссий Госдумы по обороне и безопасности.

Колбин подчеркнул, что им в составе комитета проводилась работа в городах России, где размещаются предприятия ВПК. Практически в каждом выявлялись некоторые вопросы с недофинасированием снаряжения и обеспечения участников СВО.

Его удивило, что очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса перешло в частные руки, и в начале специальной военной операции регулировать увеличение выпуска военной продукции оказалось непросто.

Также, добавил сенатор, были обследованы склады на предмет загруженности комплектами НЗ, была выявлена не только реальная нехватка бронежилетов и средств бронезащиты, а также непригодность самих складов к хранению снаряжения и обмундирования.

Он добавил, что некоторые материалы, необходимые для военных нужд, даже не производятся в России. Ни одно предприятие в стране, например, не выпускает мембранную ткань, которая позволяет военнослужащим сохранять комфортную температуру тела.

«На конец 2022 года, когда проблема приобрела общегосударственный масштаб, уже было закуплено в других странах 44 тысячи бронежилетов и шлемов, 180 тысяч «Ратников» по итогам 2023 году планируется к закупке», – поделился Колбин.

«Какой на сегодня дефицит бюджета Министерства обороны? Суммы исчисляются в миллиардах», — констатировал сенатор от Севастополя.

Ольга Сурикова

Фото: sevzakon.ru