Сотрудник банка в Крыму помог женщине уберечь от мошенников более 3 млн рублей

Команда управления безопасности Юго-Западного Сбербанка в Крыму и на Ставрополье помогла женщине уберечь от мошенников более 3 миллионов рублей. Она попала под влияние злоумышленников, которые хотели похитить все её сбережения.

«Вечером в офис Сбера в Симферополе за помощью пришла встревоженная девушка. Она рассказала, что её живущая в Ставрополе мама попала под влияние неизвестных: после звонка в мессенджере стала вести себя нетипично, нервно отвечала на звонки, затем перестала выходить на связь. Уже через пару минут мы связались коллегами из Ставрополя и с самой женщиной. Работа всей нашей команды в двух городах до поздней ночи помогла убедить её как можно быстрее прийти в ближайший офис банка в Ставрополе. И только в отделении Сбера женщина поняла, что чуть не отдала злоумышленникам все свои сбережения», — сообщил директор управления безопасности Юго-Западного банка Сбербанка Максим Завьялов.

Этот вид мошенничества состоит из нескольких этапов. Вам приходит сообщение в мессенджере от неизвестного, который представляется вашим коллегой или родственником и предупреждает о скором звонке от представителей правоохранительных органов, убеждает, что этот звонок нельзя игнорировать. Затем с вами связывается якобы представитель правоохранительных органов, который настоятельно призывает к сотрудничеству и давит психологически, подготавливая к следующему звонку от якобы сотрудника банка, который требует перевести денежные средства на «защищенный счёт»: электронный кошелек или в другой банк, взять кредит или положить средства на счёт мошенников через банкомат.

«Один из основополагающих принципов работы Сбера – обеспечение безопасности средств клиентов. Наши сотрудники изучают распространенные техники социальной инженерии и самые новые виды мошенничества, разрабатывают способы противодействия таким атакам. Кроме того, множество советов собрано в бесплатной онлайн-библиотеке знаний Сбера по кибербезопасности «Кибрарий». Помните, сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры и не просят перевести ваши деньги на другие счета», — добавил управляющий отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

.