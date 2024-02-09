В Севастополе считает, что необходимо вернуть надбавки за учёную степень и звание

О необходимости вернуть надбавки работникам за наличие учёной степени или учёного звания заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 8 февраля 2024 года. По его мнению, такие доплаты будут стимулировать молодых исследователей к научной деятельности и защите диссертаций.

«8 февраля мы отмечаем День российской науки. Благодаря российским учёным была создана таблица Менделеева, выведен на орбиту первый искусственный спутник земли, совершён первый полёт человека в космос, построена первая атомная станция, сделаны многие другие великие открытия. Необходимо вернуть престиж и уважение профессии учёного, изменить представление о том, что достойно жить исследователь может только за рубежом. Те, кто разваливал нашу науку, планомерно ликвидировали систему гарантий для учёных. Это преступление против Родины. Необходимо вернуть надбавки к окладам за должность доцента и профессора, а также за наличие учёной степени кандидата наук и доктора наук. Молодой выпускник вуза, выбирая науку, должен понимать, что его многолетний труд над диссертацией многократно окупится», – констатировал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В настоящее время в законодательстве не установлены дополнительные выплаты к окладу за наличие учёного звания или учёной степени.

«Наши ученые сейчас могут рассчитывать на грантовую поддержку, но получают ее давлеко не все, хотя достойны очень многие. Еще хуже дело обстоит с молодыми талантливыми специалистами, которые страются уехать либо в крупные города, либо покинуть страну, где их труд высоко оценят. Очень важно, чтобы в родной стране ученые получали достойное финансирование», — считает вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Ранее такие доплаты были установлены, но сейчас уже утратили свою силу.

Кристина Ветер