Главу Инкермана Родиона Демченко сняли с должности и исключили из «Единой России»

Балаклавский районный суд сегодня принял решение об удалении главы Инкермана Родиона Ивановича Демченко с должности в связи с утратой доверия.

«По представлению Прокуратуры Севастополя Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Севастополя проводило проверку на тему нарушения антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились.

Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, мной иск был поддержан», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Суд удовлетворил ходатайство правительства о вступлении в качестве соистца.

Также как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» принял решение об исключении Родиона Ивановича из партии.

«Все должны понять, что коррупция не бывает «большой» или «незначительной», любые факты — несовместимы с властью любого уровня», – подчеркнул он.

Ольга Сурикова