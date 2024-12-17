В Крыму спасатели вытащили женщину из горящей квартиры

МЧС по Республике Крым сообщает о пожаре, который произошел в многоквартирном доме в Симферополе.

Пожарные спасли 45-летнюю женщину из горящей квартиры и передали ее медикам. Пламя было потушено с помощью 18 пожарных и 5 единиц техники. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

Также МЧС России в очередной раз обращается к горожанам – важно следить за состоянием проводки, использовать исправное электрооборудование, иметь огнетушитель и устанавливать дымовые извещатели, которые могут оповестить о задымлении. Тогда будет меньший риск, что в вашем доме вспыхнет пожар.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер