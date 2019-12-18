В Севастополе будут бороться с никотиносодержащими конфетами

Сегодня в Севастополе состоялся круглый стол под председательством депутата Законодательного собрания Татьяны Лобач, посвященный проблеме употребления снюса и никотиносодержащих конфет школьниками.

Проблема актуальная для всей страны. Одна «конфета» может содержать от 50 до 200 мкг никотина, а в сигарете содержится только 1 мкг этого вещества. Для ребенка такая доза очень опасна, возможны тошнота, отравление и даже летальный исход. Недавно в Симферополе несколько школьников доставили в больницу после употребления снюса.

По мнению наркологов никотин — один из самых опасных для подростков наркотиков. Он воздействует непосредственно на психоэмоциональное состояние и вызывает сильнейшую зависимость. Многократно увеличивается риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Жевательный/сосательный табак снюс запретили законодательно еще в 2015 году, но производители нашли лазейку в законе и начали производить бестабачную альтернативу — никпеки. В состав входят целлюлоза, вода, никотин высокой степени очистки, обогащенная соль, пищевые добавки и ароматизатор. Никпеки прячут под верхнюю губу, никотин всасывается в кровь через слизистую. Изначально продукт позиционировали как средство для отказа от курения.

По словам одной из присутствующих на круглом столе мам, в классе ее дочери-девятиклассницы более половины ребят употребляют никпеки, даже на уроках.

Бестабачный снюс свободно продают в ларьках рядом со школами и в супермаркетах. Часто старшие школьники продают или предлагают попробовать снюс детям помладше.

По словам начальника управления начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю Евгения Бородихина сотрудники управления наркоконтроля проведут рейд по всем школам с целью распространить информацию. Так как вещества не запрещены законом, привлечь кого-либо к ответственности нельзя. Подростки воспринимают снюс как безопасную альтернативу сигаретам. Евгений Бородихин предложил возле каждый торговой точки снюсом поместить плакаты с посылом «Это убивает детей».

В этом году в Севастополе 29 детей поступили в больницы с отравлением неустановленными веществами. В таких случаях в крови ищут следы алкоголя и наркотиков, но не никотин. Городской статистики отравления именно бестабачным снюсом пока нет.

По итогам круглого стола решено подготовить законопроект о региональном запрете торговли никотиносодержащими конфетами и бестабачным снюсом. Аналогичный запрет уже введен в нескольких регионах РФ, например, в Карачаево-Черкесии. Однако для принятия закона может потребоваться несколько месяцев.

Также планируется организовать встречи с предпринимателями, продающими никотиносодержащие продукты и провести с ними разъяснительную работу.

Звучали предложения сделать видеоролики социальной рекламы, рассказывающие об опасности снюса, создать плакаты и информационные лекции. Татьяна Лобач подчеркнула, что их необходимо разработать совместно с детскими психологами, чтобы антиреклама не произвела обратный эффект.

Врио главы Ленинского района Григорий Прохватилов акцентировал внимание на влиянии соцсетей: «Подростки сейчас сидят в Инстаграме и тик-токе, там многие известные блогеры рекламируют снюс и получают за это немалые деньги». Он предложил привлечь к информационной кампании о вреде снюса блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Ирина Жибоедова