Работы на конкурс «Новогодняя елочная игрушка» принимаются до 9 января

Херсонесский музей продлевает сроки приема детских конкурсных работ до 9 января

По многочисленным просьбам самодельные игрушки на конкурс «Новогодняя елочная игрушка» можно будут принимать до 9 января.

Лучшие поделки ребят украсят праздничные елки в Херсонесе и эко-парке «Лукоморье».

Церемония награждения победителей состоится 14 января в 14:00.

Главные условия – размеры игрушки не должны превышать параметры 200*200*200 мм, а само украшение должно быть выполнено из прочного материала, устойчивого природным условиям, и иметь крепление для подвеса на елку. Форма, материал и сюжет могут быть любыми.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 5 – 8 лет, 9 – 12 лет, 13 – 16 лет.

Жюри выберет десять призеров в каждой из трех возрастных категорий.

Автор самой красивой игрушки получит главный приз.

Елочные украшения принимаются администратором ежедневно на центральной входной группе музее-заповедника «Херсонес Таврический».

Для участия необходимо заполнить анкету с указанием ФИО автора работы, даты рождения, полного названия игрушки, учебного заведения, контактного номера телефона или e-mail, ФИО родителей, а также отметить является ли участник конкурса воспитанником художественной школы или изостудии.

Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по телефону: +7 (918) 071-90-90.