В Севастополе благоустроили три сквера

Завершено благоустройство парковой зоны отдыха в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа, а также капитальный ремонт скверов у памятника «Авиаторам-гвардейцам» и «У Братской могилы» в пос. Кача.

После устранения незначительных недочетов подрядчиком, объекты будут переданы на обслуживание муниципальным округам.

В скверах установили фонари, лавочки и урны, дорожки вымостили плиткой, обустроили детские зоны и посадили деревья и кустарники. В парке в п. Солнечный также установили теневые навесы.

В целом, в Севастополе за 2019 год благоустроено 17 общественных пространств.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)