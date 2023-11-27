Губернатор Севастополя подвел итоги работы оперштаба за ночь

В оперативную дежурную службу ЕДДС Севастополя поступило — 1378 обращений; в аппаратно-программном комплексе «Безопасный город» 392 обращения.

По состоянию на этот час зафиксировано падение 189 деревьев и 3 рекламных щитов, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов 5 строений, травмы получили три человека, они госпитализированы. От падения деревьев и конструктивных элементов зданий пострадало 42 автомобиля.

Произошел порыв 74 линий электропередач (10 устранены) без электроэнергии остаются 354 дома: 25 многоквартирных жилых дома (проживает 1472 человека), 329 частных жилых домов (проживает 987 человек), социально значимые объекты под отключение электроэнергии не попали.

По адресу ул. Героев Севастополя на автобус маршрута №20 упало дерево, пострадавших нет. В результате падения деревьев на газопровод без газоснабжения остаются жители многоквартирных домов по адресам: ул. Ерошенко 2, 6, 8, 12; ул. Л. Толстого 16А,18; ул. Авиаторов 8, 9, 10 и 44-х частных домов СТ «Сатурн-3», улиц: Военных строителей и Л. Бобковой.

В результате падения деревьев произошли обрывы троллейбусной контактной линии по адресам: ул. Вокзальная, 13, ул. Силаева, 3, ул. Кожанова, 1, ул. Гоголя, 29, ул. Шабалина, 12, ул. Ленина, 37 и пл. Ластовая, 1.

Из подтопленных жилых домов было эвакуировано 35 человек. 5 человек остаются в пансионате «Лазурь», остальные разместились у родственников.

В ФИЦ ИнБЮМе пострадали 4 научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском Аквариуме-музее затопило 3-й зал — погибло свыше 500 морских животных. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

По погоде: Действие штормового предупреждения сохраняется. Днем дождь, мокрый снег. Ветер до 25-30 метров в секунду, после обеда улучшение до 15.