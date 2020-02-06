Жизнь

В Севастополе борются с незаконной торговлей

06-02-2020
выпускающий редактор
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Сотрудники Главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя и правоохранительных органов проводят рейды по пресечению несанкционированной торговли.

Сегодня ряд нарушений выявлен на ул. Юмашева. Организаторам незаконных торговых точек выпишут штрафы. Для физических лиц штраф составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей  — от 5 до 45 тысяч рублей и для юридических лиц  — от 100 до 450 тысяч рублей.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования не рекомендует жителям и гостям города приобретать товары у нелегальных торговцев «с земли», ведь санитарные нормы не соблюдаются, на товары нет сертификатов и лицензий.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)

Один комментарий на “В Севастополе борются с незаконной торговлей

  1. На фото торговая точка с общественной лавочки возле к\т «Россия». На общественном пространстве от ЦУМа до к\т «Россия» никто не борется с незаконной торговлей. Горы пустой тары, мусора, вонь от продажи свежей рыбы — последствия торговли. Разве это можно назвать борьбой?

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