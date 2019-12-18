Клиника «Медекс» прекратит принимать пациентов по ОМС

С 1 января 2020 года клиника «Медекс» прекратит приём пациентов по полису ОМС. Пациентам рекомендуется до конца текущего года прикрепиться к государственным поликлиникам.

В зоне обслуживания клиники «Медекс» находятся взрослые поликлиники на улицах Супруна, 19 и Силаева, 3, детская поликлиника – на проспекте Острякова, 37.

Пациенты могут выбрать абсолютно любое медицинское учреждение на территории Севастополя. При этом следует помнить, что если поликлиника не обслуживает участок по адресу вашего проживания, не получится вызвать врача на дом. Менять поликлинику можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания.

Чтобы прикрепиться к поликлинике, нужно обратиться в регистратуру, заполнить заявление и принести следующие документы:

— паспорт (для ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении);

— полис ОМС, зарегистрированный или перерегистрированный на территории города Севастополя;

— СНИЛС (при наличии);

— если необходимо прикрепить ребёнка – удостоверение личности его представителя.

Для дополнительной информации обращайтесь по телефонам:

— 8 (800) 5-800-800 – единый контакт-центр здравоохранения города Севастополя;

— 8 (800) 100-77-03 – страховая компания «Крыммедстрах»

— 8 (978) 0-777-777 – страховая компания «Арсенал».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: indolgoprud.ru