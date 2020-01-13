В Севастополе благоустраивают сквер по ул. Николая Музыки

В конце декабря 2019 года начато благоустройство сквера по ул. Николая Музыки площадью 2,6 га.

Рабочие начали обустраивать пешеходную зону и детскую площадку. Спилены сухие деревья.

Начальник Управления благоустройства Николай Аралин встретился с местными жителями и обсудил проект будущего сквера. Часть людей не устраивает предложенное месторасположение общественного туалета. Жители также переживают, что посетители новой скейт-площадки будут шуметь. Решения будут приняты на следующей встрече чиновника и сформировавшегося Наблюдательного совета.

В сквере установят урны и лавочки, многофункциональную спортивную площадку, уличные тренажеры, две детские игровые площадки. В проекте — создание скейт-парка и площадки для боулдеринга — вида скалолазания. Также обустроят беговую и велодорожки и автомобильную парковку на 31 автомобиль.

Объект планируется сдать к августу 2020 года.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)