В Севастополе открылась школа для пациентов с эпилепсией

В консультативно-диагностическом центре городской больницы № 5 (проспект генерала Острякова, 211а) открылась первая постоянная школа пациентов с эпилепсией.

Занятия будут проходить ежемесячно. Ближайшая встреча специалистов, родителей и детей состоится 25 января в 10:00. Тема: «Эпилепсия и аутизм в детском возрасте». Ведёт школу врач-невролог, эпилептолог Евгений Никитин. После лекции специалист ответит на вопросы слушателей.

Также, при содействии московской Морозовской детской городской клинической больницы в межучреждении создан кабинет эпилепсии для детей. Жителей Севастополя будут принимать ежедневно.

Попасть на приём к специалистам консультативно-диагностического центра Севастополя можно при наличии направления с участковой поликлиники по месту жительства. Предварительная запись в регистратуре, по номеру +78692 65-78-90.

Кроме того, доктора пятой городской больницы ведут группу в социальной сети «ВКонтакте».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)