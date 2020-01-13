Объявлен конкурс на талисман Всероссийской переписи населения

Севастопольцев приглашают поучаствовать в конкурсе — нарисовать талисман Всероссийской переписи населения 2020 года. Приз — 60 тысяч рублей.

Прием заявок начинается завтра, 14 января, и продлится до 10 февраля.

Принять участие в конкурсе могут граждане России, достигшие 18 лет.

Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную

символику ВПН-2020.

заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ. Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020

Голосование пройдет в два этапа: сначала на сайте ВПН-2020 пользователи смогут проголосовать за понравившуюся работу.

Лучшие проекты будет оценивать профессиональное жюри.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи.

Итоги конкурса опубликуют не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН-2020 и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах переписи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на электронный адрес talisman@strana2020.ru. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, впервые граждане смогут самостоятельно заполнить бланки на портале Госуслуг, а также на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

По материалам Крымстат