В Севастополе бешеная лиса напала на рабочего-строителя

Инцидент произошел в Варнаутской долине между селами Гончарное и Резервное, сообщили в правительстве Севастополя.

Пострадавший рассказал, что работал на одном из земельных паёв, когда его укусила лиса. Проведенные лабораторные исследования подтвердили диагноз бешенство у животного.

Пострадавший проинформирован о необходимости немедленного обращения в медицинское учреждение для проведения антирабической профилактики.

В Орлиновском муниципальном округе введен карантин по бешенству. Ветеринарная служба на данный момент проводит клинический осмотр и вакцинацию собак, кошек и сельскохозяйственных животных.

Для профилактики бешенства необходимо своевременно вакцинировать питомцев. Бесплатную вакцинацию проводит государственная служба в выездных пунктах, графики доступны в соцсетях и на сайте Правительства Севастополя. Также вакцинация проводится каждую пятницу в государственных ветеринарных пунктах по адресам:

— госветклиника ул. Бутырская, 9;

— госветклиника ул. Могилевская,16.

Записаться на прием и узнать подробности можно по номеру: +7-978-300-95-15.

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Фото: live_sevastopol в ноябре 2020