На въезде в Севастополь появилась свалка строительных отходов

Напротив дома №84

На въезде в Севастополь, на улице Генерала Мельника, появилась свалка строительных отходов. Неизвестные выгрузили несколько тонн мусора на пустыре.

«Буквально недавно здесь было пусто, а сейчас посмотрите – сюда свозится строительный мусор. Вот такое вот позорище. Посмотрите, через буквально месяц-два тут не пройти, не проехать – свалка будет выше, чем пятиэтажный дом», — рассказал председатель общественной организации «Офицерский корпус Севастополя» Валерий Стрюков.

Телеканал «НТС» информацию подтвердил снимками, сделанными со спутника, на которых видно, что еще несколько месяцев свалки здесь не было. При этом данная территория находится прямо под линией электропередачи.

Напомним, на последней сессии Заксобрания проблема со свалками строительных отходов по всему городу стала одной из самых обсуждаемых депутатами.

Ольга Сурикова