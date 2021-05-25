Где в Севастополе не будет света 25 мая

Неотложные работы

В Севастополе связи с производством неотложных ремонтных работ 25 мая будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 часов

ул. Борисова 1; ул. Героев Бреста 41; ул. Героев Сталинграда 36-48

с 10:00 до 15:00 часов

с. Верхнесадовое: ул. Титова 2; ул. Севастопольская 40-52; ул. Одинцова 2-12,16-24,17-А,1-19; ул. Фильченкова 3-27; ул. Паршина 16,29-В,17-33; пер. Мирный 2-10

с 09:00 до 17:00 часов

пр. Генерала Острякова 172-Б,215-221,229/1/2/3

с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

Кроме того, с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции останутся без электроэнергии следующие адреса: