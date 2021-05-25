Где в Севастополе не будет света 25 мая

Неотложные работы
В Севастополе связи с производством неотложных ремонтных работ 25 мая будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 12:00 часов
ул. Борисова 1; ул. Героев Бреста 41; ул. Героев Сталинграда 36-48
с 10:00 до 15:00 часов
с. Верхнесадовое: ул. Титова 2; ул. Севастопольская 40-52; ул. Одинцова 2-12,16-24,17-А,1-19; ул. Фильченкова 3-27; ул. Паршина 16,29-В,17-33; пер. Мирный 2-10
с 09:00 до 17:00 часов
пр. Генерала Острякова 172-Б,215-221,229/1/2/3
с.Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19
Кроме того, с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции останутся без электроэнергии следующие адреса:
ул. Архитектора Баглея 2,22,32-36(чет), 3-5(нечет),9-11(нечет),15-17(нечет), ул. Художника Озёрникова 40,50-52(чет), ул. Станислава Чижа 61,65, ул. Пулеметчика Андреева 6, ул. Разведчика Колобуна 21, ул. Каштановая 10,18-20(чет), ул. Генерала Мельника 162, ул. Ревякина 30-а/1, 41-43(нечет)
Максимова дача – ТСН СНТ «Лабораторная балка», ТСН СНТ «РМЗ», ТСН СНТ «Скрепер», ТСН СНТ «Восход-Максимова дача», ТСН СНТ «Швейная фабрика», ТСН СНТ «Бутон», ТСН СНТ «Восход», ТСН СНТ «Сатурн», ТСН СНТ «УНР-64», ТСН СТ «Мукомол»,
Делегардова балка – СТСН «Движенец», ТСН СТ «Солнышко»
Хутор Лукомского – ТСН «Родник»,
ул. Сапунгорская 1-г – ТСН «Массив «Сапун-Гора», ТСН «Эра-2», ТСН СТ «Морзаводец».