В Севастополе аренда больших квартир стала дешевле

Стоимость аренды двух- и трехкомнатных квартир в Севастополе снизилась по итогам 2019 года согласно данным рейтинга федерального портала «Мир квартир».

По словам руководителя портала Павла Луценко это свидетельствует о том, что собственное население региона, арендующее квартиры на длительный срок, по-прежнему не обладает достаточной платежеспособностью.

Севастополь по цене съемного жилья занял шестое место в рейтинге. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в городе составляет в среднем 20 029 рублей в месяц (плюс 1,3% за год), двухкомнатной – 26 790 рублей (снижение на 4,1%), трехкомнатной – 34 567 рублей (минус 6,9%).

В целом по России за 2019 год арендные ставки выросли на 5-7%. Падение цен затронуло примерно 10 городов, ставки упали на 1-9%.

Дороже всего снимать квартиры в Москве (42 527 рублей за однокомнатную квартиру в месяц), Санкт-Петербурге (26 197 рублей) и Сочи (21 609 рублей). На четвертом месте – Симферополь, где можно снять однокомнатную квартиру в среднем за 21 106 рублей (падение на 3,3% за год), двухкомнатную – за 28 510 рублей (минус 8,7%), трехкомнатную – за 36 321 рубль (минус 4,2%).

По материалам «Новый Севастополь»