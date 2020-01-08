Севастопольские волонтеры помогли «Детскому центру медицинской реабилитации»

Севастопольские волонтеры провели в средней школе № 32 благотворительную ярмарку, а на вырученные средства купили канцтовары и развивающие игрушки для «Детского центра медицинской реабилитации».

Ученики школы принесли на ярмарку сувениры, блокноты, новогодние украшения, сделанные своими руками. В проведении ярмарки также приняли участие Волонтеры-медики, Добровольцы Севастополя и Молодежь Севастополя.

В результате удалось заработать 31,720 рублей.

Также волонтеры исполнили желание трехлетнего Ильи Базанова из Пензенской области, участника Всероссийской акции «Мечтай со мной». Мальчику подарили на Новый год детскую кухню.

По материалам портала «Севастопольский фарватер добра» (и фото)