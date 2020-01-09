Для Севастополя приобретут новый паром

В Севастополе часто ломается паром, поэтому, по мнению главы города, необходимо приобрести новый.

Михаил Развожаев поручил вице-губернатору Денису Солодовникову подготовить предложение по закупке нового парома.

По данным врио губернатора за прошедшие полгода паром раз в две неделе выходил из строя, терялась синхронность сообщения на линии «Центр города- Северная сторона».

Паромы «Адмирал Лазарев» и «Адмирал Нахимов» произведены в 80-х годах прошлого века в Норвегии. В Севастополе они с 2012 года и в последнее время часто выходят из строя.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: obyektiv.press