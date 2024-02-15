С Байконура стартовала ракета с кораблем «Прогресс МС-26»

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26», который доставит на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, стартовала с космодрома Байконур, трансляцию ведет «Роскосмос».

Через девять минут после старта ракета выведет корабль на околоземную орбиту, «Прогресс« отделится от ее третьей ступени и начнет самостоятельный полет к станции.

Стыковка ожидается 17 февраля в 09:12 мск. Всего ему предстоит «проработать» в космосе 180 суток.