В Севастополе 7 января ограничат движение транспорта на время крестного хода

7 января, в день празднования Рождества Христова, по улицам Севастополя пройдет крестный ход.

В связи с этим движение автотранспорта будет ограничено с 11:30 до 13:00:

— пл. Кролевецкого – участок ул. Челюскинцев (от пл. Кролевецкого до ул. Богданова) – участок ул. Богданова (от пересечения с ул. Челюскинцев до пересечения с ул. Приморская);

— участок ул. Большая Морская (от ул. Адмирала Октябрьского до пл. Лазарева) – пл. Лазарева – просп. Нахимова – пл. Нахимова – участок ул. Ленина (от пл. Нахимова до ул. Ленина д. № 9).

По материалам пресс-службы правительства Севастополя