В Севастополе 5 улиц остались без воды

В Севастополе с утра вся дорога в балке на улице Вакуленчука была залита водой.

В «Водоканале» сообщили, что в связи с аварийными работами на сетях горводопровода сегодня подача воды c 09:40 до 19:00 04.02.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:

УЛ. МЕНЬШИКОВА ;

УЛ. КРАСНОДОНЦЕВ ;

УЛ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ ;

УЛ. СЛАДКОВА ;

УЛ. ЛЕСИ УКРАИНКИ ;

Сообщается, что во время ремонта на улице Вакуленчука была повреждена труба.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео соцсетей