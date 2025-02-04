В Севастополе 5 улиц остались без воды

В Севастополе с утра вся дорога в балке на улице Вакуленчука была залита водой.
В «Водоканале» сообщили, что в связи с аварийными работами на сетях горводопровода сегодня подача воды c 09:40 до 19:00 04.02.2025 г. (ориентировочно) производиться не будет в район улиц:
УЛ. МЕНЬШИКОВА ;
УЛ. КРАСНОДОНЦЕВ ;
УЛ. ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ ;
УЛ. СЛАДКОВА ;
УЛ. ЛЕСИ УКРАИНКИ ;
Сообщается, что во время ремонта на улице Вакуленчука была повреждена труба.
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Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео соцсетей