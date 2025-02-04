Пять детей и водитель пострадали при атаке БПЛА на школьный автобус в Запорожской области

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области сегодня утра зафиксирована прицельная атака украинского БПЛА по школьному автобусу.

После произошедшего водитель школьного автобуса, атакованного ВСУ в Запорожской области, находится в тяжелом состоянии. Еще пять детей получили осколочные ранения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Мужчина, уточнил он, получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Принято решение о его транспортировке в Мелитопольскую областную больницу.

Всем детям оказана медицинская помощь, с детьми работают психологи. Пятеро детей доставлены в больницу на дообследование. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram-канал губернатора Запорожской области Балицкого

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