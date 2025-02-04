Спортсменки в Керчи обвинили тренера в домогательстве. Следком возбудил уголовное дело

Глава регионального управления Следкома по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера из Керчи в отношении воспитанниц спортивной школы.

Девочки пожаловались, что тренер несколько лет назад применял в отношении них насильственные действия и недопустимые методов воспитания.

«Сообщается о домогательствах мужчины, которые имели место во время выездных соревнований. Несмотря на то, что предполагаемыми местами совершения преступлений стали иные субъекты, В.Н. Терентьев поручил следственному отделу по городу Керчи возбудить уголовное дело и в тесном взаимодействии с коллегами установить обстоятельства, дав полную оценку всем доводам заявительниц», — говорится в сообщении Следкома.

Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем Главного следственного управления на личный контроль.

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Ольга Сурикова

Фото: сгенерировано на shedevrum.ai