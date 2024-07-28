Сегодня севастопольцы отмечают два великих праздника

28 июля в России отмечают сразу два больших праздника: День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, к которому приурочен День Крещения Руси, и День Военно-Морского Флота.

Киевский князь Владимир вошел в историю как Креститель Руси. Сам он принял крещение в 988 году. Обряд крещения, как гласит «Повесть временных лет», состоялся в византийском поселении Корсуни, на древнегреческом — Херсонесе. После принятия христианства князь Владимир организовал крещение киевлян, а затем и остальных жителей Древнерусского государства.

Принятие христианства ввело Русь в число ведущих европейских держав того времени. Крещение Древней Руси способствовало расцвету культуры и зодчества, распространению грамотности и книжности.

Праздник Крещения Руси начали отмечать в Российской империи в 1888 году, спустя девятьсот лет после события. В СССР в 1988 году масштабно отметили тысячелетие крещения Руси. А в 2010 году в РФ День Крещения Руси был установлен 28 июля как государственная памятная дата.

В это воскресенье, ровно в полдень, во всех православных храмах Севастополя и всей России прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

И сегодня же в нашем городе состоится освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Представители духовенства проведут там крестный ход и божественную литургию. Во вторник, 30 июля, комплекс откроется для посещения. Напомним, что в связи с церемонией освящения в воскресенье до 23.59 движение по улицам Дмитрия Ульянова, Древней и Ерошенко будет ограничено.

И, конечно, сегодня мы отметим День Военно-Морского Флота. В этом году он выпал на 28 июля.

Безусловно, День ВМФ — это прежде всего профессиональный праздник военных моряков. Однако в нашем городе, столице Черноморского Флота, к нему причастны все и его отмечают все — без исключения.

Да, в этом году мы не сможем увидеть главной гордости Дня ВМФ — морского парада военных кораблей. В Севастополе отменены все массовые мероприятия.

Парады будут после нашей Победы.

С праздником, севастопольцы!

Дарья Тимофеева

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

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