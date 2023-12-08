В Севастополе 23 сироты получили квартиры по жилищным сертификатам

Севастопольская прокуратура через суд добилась выдачи 23-х жилищных сертификатов сиротам.

Установлено, что ряд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют жилья. Они были включены в список граждан, подлежащих обеспечению жилым помещением во внеочередном порядке, однако квартиры им длительное время не предоставлялись.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на департамент капитального строительства города обязанности обеспечить сирот жильем, которые в 2021 – 2022 годах были удовлетворены, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в Севастополе вручили ключи от новых квартир детям-сиротам. Новое жилье они получили в построенном по региональной программе «Жилище» доме в Инкермане на улице Шевкопляса.